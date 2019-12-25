Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід ексдепутату Микитасю

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації "Укрбуд".

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд у Facebook.

Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання.

Крім того, він має утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. Невдовзі за колишнього нардепа внесли заставу і він вийшов на волю.

У суді пояснили відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

Дане рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після винесення даного рішення екснардепа було арештовано у залі суду.

3 жовтня САП повідомила про підозру екснардепу Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

25 жовтня за Микитася внесли заставу розміром 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась має вдягнути електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

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Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.