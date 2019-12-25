Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід ексдепутату Микитасю

Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід ексдепутату Микитасю

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього президента корпорації "Укрбуд".

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд у Facebook.

Підозрюваного зобов'язали: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та повідомляти про зміну свого місця проживання.

Крім того, він має утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. Невдовзі за колишнього нардепа внесли заставу і він вийшов на волю.

У суді пояснили відмову взяти підозрюваного під варту тим, що не бачать ризиків його переховування від слідства.

Дане рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після винесення даного рішення екснардепа було арештовано у залі суду.

3 жовтня САП повідомила про підозру екснардепу Микитасю у справі стосовно оборудки з квартирами для працівників Нацгвардії.

25 жовтня за Микитася внесли заставу розміром 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась має вдягнути електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

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Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних висновків завдано збитки на суму 81 635 448,00 грн.

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