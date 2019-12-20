ДБР завершило слідство у справі ексдепутата Микитася

Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі екснардепа Максима Микитася, якому інкримінують хуліганство.

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба.

“ДБР завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання. Наразі йому надано матеріали на ознайомлення. Після цього кримінальне провадження з обвинувальним актом буде скеровано до суду,” - написав він.

Труба нагадав, що інцидент стався в липні поточного року. Депутат увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру.

Директор бюро додав, що екснардеп фігурує у ще двох кримінальних справах відомства, слідство у яких продовжується.

Як повідомляв Укрінформ, ДБР розслідувало хуліганські дії колишнього народного депутата Максима Микитася під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області.

У липні поточного року народний депутат увірвався в приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження.