Афера на 200 мільйонів: ДБР прийшло з обшуком до ексдепутата Микитася - ЗМІ

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні колишнього народного депутата у справі легалізації 200 млн грн незаконних доходів.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата 8-го скликання. Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у 2016 році народний депутат підробив договір купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.

Слідство встановило, що одна особа з-поміж тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документа. Крім того, в осіб, з якими нібито підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи. Отримана у ході досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстровані.

За даними "Української правди" йдеться про Максима Микитася.

Справа кваліфікована за статтями: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що ДБР перевіряє можливе відмивання 200 млн грн Микитасем.

Варто також зазначити, що Микитась є фігурантом справи щодо афери з квартирами для працівників Нацгвардії. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 3 жовтня повідомила йому про підозру у цій справі. Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був колишній народний депутат, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну нерухомості Нацгвардії в Печерському районі м. Києва на нерухомість у житловому кварталі, що розташований на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі, відповідно до експертних висновків, завдано збитків на суму понад 81,6 млн грн.

10 жовтня Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5,5 млн грн.

У Вищому антикорупційному суді заявили, що відпустили Микитася під заставу в сумі 5,5 млн грн, оскільки заявлений обвинуваченням розмір застави в сумі 300 млн грн слідчий суддя визнав непомірним і таким, що не відповідає доведеним ризикам.

23 жовтня Микитасю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 80 млн грн.