СБУ проводила обшуки в Одеській міськраді - вилучила документи

Співробітники Служби безпеки України провели 9 грудня слідчі дії в Одеській міськраді.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі СБУ.

"Проводилась виїмка документів в приміщенні мерії в рамках розслідування справи про присвоєння коштів міськбюджету чиновниками Одеської міськради і комунального підприємства", - зазначили в СБУ.

За даними місцевих ЗМІ, слідчі дії проводились у приміщеннях департаментів фінансів, комунальної власності та архіві міськради в рамках кримінального провадження за ознаками ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: uk.wikipedia.org