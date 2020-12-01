НАБУ повідомило Микитасю ще одну підозру

НАБУ повідомило про підозру колишньому власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент» щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу в межах справи про заволодіння понад 81 млн грн НГУ.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«1 грудня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому народному депутату (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент»). Він підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ», - йдеться у повідомленні.

Окремо уточнюється, що 30 листопада про підозру в отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДЕКЦ), дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 ККУ.

Слідство встановило, що у межах розслідування Нацполіцією справи заволодіння майном ГУ Нацгвардії слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

«Адже за угодою, укладеною Нацгвардією з компанією-забудовницею, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва», - уточнюється у повідомленні.

За інформацією НАБУ, екснардеп, діючи у змові з експосадовцем держкомпанії «Укрбуд», домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн.

Зазначається, що в обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн.

Водночас, як інформують у відомстві, після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу у Нацполіції, з метою ухилення від відповідальності, компанія-забудовниця додатково передала квартири НГУ на суму 7 млн грн.

Слідство встановлює інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії та компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у ВАКС поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента «Укрбуду» було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

До ексдепутата було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.