НАБУ повідомило Микитасю ще одну підозру

НАБУ повідомило Микитасю ще одну підозру

Укрінформ
НАБУ повідомило про підозру колишньому власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент» щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу в межах справи про заволодіння понад 81 млн грн НГУ.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«1 грудня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому народному депутату (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «Укрбуд Девелопмент»). Він підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 ККУ», - йдеться у повідомленні.

Окремо уточнюється, що 30 листопада про підозру в отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (ДНДЕКЦ), дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.368 ККУ.

Слідство встановило, що у межах розслідування Нацполіцією справи заволодіння майном ГУ Нацгвардії слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

«Адже за угодою, укладеною Нацгвардією з компанією-забудовницею, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва», - уточнюється у повідомленні.

За інформацією НАБУ, екснардеп, діючи у змові з експосадовцем держкомпанії «Укрбуд», домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн.

Зазначається, що в обмін на це посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн.

Водночас, як інформують у відомстві, після того, як детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів й планували витребувати справу у Нацполіції, з метою ухилення від відповідальності, компанія-забудовниця додатково передала квартири НГУ на суму 7 млн грн.

Слідство встановлює інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії та компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотанням прокурора і постановив стягнути з Микитася в дохід держави 30 млн гривень застави через порушення ним процесуальних обов'язків.

Водночас суддя постановив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Зі свого боку, у ВАКС поінформували, що 30 млн грн застави в дохід держави у справі експрезидента «Укрбуду» було стягнуто, кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Микитась не сплатив ці 50 млн грн.

САП звернулася до суду із клопотанням щодо застосування до Микитася більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт. САП подала апеляцію на це рішення, Апеляційна палата ВАКС цю скаргу задовольнила і відправила Микитася під варту.

До ексдепутата було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн гривень.

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