«Ситник зводить особисті рахунки» - Татаров прокоментував підозру САП

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, коментуючи підписання підозри від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що доведе свою невинуватість і гідно відповість.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім”, - зазначив Татаров.

Раніше стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на заступника глави ОП Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС, аби той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру заступнику глави ОП Олегу Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу про затримання заступника глави ОП Олега Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю ЗМІ підтвердив, що Олегу Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

Своєю чергою заступник глави Офісу Президента Олег Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.