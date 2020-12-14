САП позиватиметься до ДБР через «справу Татарова»

САП оскаржить рішення Печерського райсуду столиці про передачу від НАБУ до ДБР справи за фактом надання неправомірної вигоди колишнім керівником "Укрбуду".

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сторінці САП у Фейсбуці.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, який частково задовольнив скаргу адвоката одного з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо визначення підслідності за іншим органом", - йдеться у повідомленні.

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У САП зазначили, що суддя зобов’язав генерального прокурора вирішити неіснуючий спір про підслідність та доручити досудове розслідування іншому органу.

У відомстві вважають, що суддя вийшов за межі наданих йому повноважень, оскільки вирішення питання про підслідність є правом прокурора і не стосується компетенції слідчого судді. Крім того, справи НАБУ розглядає ВАКС, а не Печерський райсуд столиці.

Як повідомлялось, у цій справі 1 грудня НАБУ повідомило про підозру у хабарництві екснародному депутату.

Раніше ЗМІ повідомили, що 14 грудня слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу Президента України Олег Татаров з НАБУ до ДБР. Посадовця підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснародного депутата й забудовника Максима Микитася.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що екснародний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на заступника глави ОП Олега Татарова у справі стосовно махінацій з квартирами для Нацгвардії.

Як стверджує журналіст із посиланням на свої "джерела", Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса з тим, щоб він фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру заступнику глави ОП Олегу Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Зі свого боку, у ВАКС заявили, що Вищий антикорупційний суд не отримував клопотання про надання дозволу про затримання заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.