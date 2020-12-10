Справа ексвласника VAB Банку: НАБУ скаржиться на підлеглого Венедіктової

Національне антикорупційне бюро поскаржилося до дисциплінарної комісії на дії керівника Департаменту міжнародного правового співробітництва Офісу Генпрокурора через відмову в екстрадиції ексвласника VAB Банку.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У відомстві наголошують, що у серпні поточного року НАБУ надіслало до ОГП пакет документів для початку екстрадиції зазначеної особи, однак через три місяці отримало відмову.

Як зазначається, Департамент міжнародного правового співробітництва ОГП піддав сумніву рішення суду, яким ексвласнику VAB Банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (наявність рішення суду про тримання особи під вартою є обов’язковою вимогою до запиту про екстрадицію). Однак у НАБУ наполягають, що ухвала ніким не оскаржувалася і є чинною.

Крім того, заявляють у Бюро, Департамент "надав власну оцінку законності процесуальних дій детективів у кримінальному провадженні, хоча, за законом, це — компетенція прокурорів САП та ВАКС і вони визнали дії детективів законними".

Таким чином, НАБУ було відмовлено в екстрадиції особи, підозрюваній у вчиненні особливо тяжкого злочину.

"НАБУ категорично не погоджується з такими діями Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП, у зв’язку з чим 08.12.2020 скерувало дисциплінарну скаргу на дії його керівника. Орган досудового розслідування переконаний, що наразі наявні всі законні підстави для початку екстрадиції в Україну колишнього власника VAB Банку, - заявили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження стосовно власника ПАТ VAB Банку - підозрюваного у справі щодо заволодіння 1,2 млрд гривень рефінансування Національного банку України VAB Банком.

Таким чином колегія суддів апеляційної інстанції скасувала рішення Печерського районного суду м. Києва, яким було зобов'язано Офіс Генерального прокурора закрити справу.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка, якого оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB Банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.