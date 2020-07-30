Антикорупційний суд скасував закриття справи Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«29 липня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП та скасувала закриття кримінального провадження стосовно власника ПАТ "ВіЕйБі Банку" - підозрюваного у справі щодо заволодіння 1,2 млрд гривень рефінансування Національного банку України "ВіЕйБі банком". Таким чином колегія суддів апеляційної інстанції скасувала рішення Печерського районного суду м. Києва, яким було зобов'язано Офіс генерального прокурора закрити справу», - йдеться у повідомленні.

У САП зауважили, що засідання з розгляду апеляційної скарги прокурора тривало 2 дні.

«Під час судового засідання колегія суддів розглянула понад 20 клопотань від 7 адвокатів, які представляли інтереси власника банку, зокрема щодо повернення скарги прокурору, щодо відводу суддів та прокурора, щодо відкладення розгляду та взагалі - щодо відмови розгляду скарги в цілому», - уточнили у САП.

Наголошується, що це рішення Апеляційної палати ВАКС є остаточним та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з VAB банком.

26 червня у НАБУ повідомили, що рішення Печерського районного суду про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи 15 червня було оскаржене.

Також раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB банку Олега Бахматюка.

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.