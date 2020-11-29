В Офісі Президента прокоментувала заяву Татарова щодо НАБУ

Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

«Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України», - йдеться у повідомленні.

Як заявив Татаров, він працює в команді Президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

«Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів», – сказав він.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського.

Раніше Олег Татаров заявив, що Артем Ситник має піти з посади голови НАБУ.

Як повідомлялось, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним Указ Президента № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України». А рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 Конституційний Суд визнав окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Основному Закону, та зобов’язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.

Наразі чинний закон про НАБУ передбачає, що парламент може прийняти рішення про звільнення директора Бюро лише за наявності певного переліку підстав, і таку пропозицію мають внести до Ради не менш як третина народних депутатів.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну поцедури призначення та звільнення директора НАБУ.