Заступник Єрмака заявив, що Ситник має піти з посади голови НАБУ

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, що Артем Ситник має піти з посади голови НАБУ.

Про заявив Татаров у коментарі виданню "Закон і Бізнес", передає Укрінформ

Заступник Андрія Єрмака назвав НАБУ "не українською історією", яка "знаходиться за межами нашої країни". На переконання Татарова, Ситник не має права очолювати НАБУ.

Як повідомлялось, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним Указ Президента № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України». А рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 Конституційний Суд визнав окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Основному Закону, та зобов’язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.

Наразі чинний закон про НАБУ передбачає, що парламент може прийняти рішення про звільнення директора Бюро лише за наявності певного переліку підстав, і таку пропозицію мають внести до Ради не менш як третина народних депутатів.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну поцедури призначення та звільнення директора НАБУ.