У Раді з’явився урядовий законопроєкт про звільнення директора НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», внесений Кабінетом Міністрів, який передбачає зміну поцедури призначення та звільнення директора НАБУ.

Як повідомляє Укрінформ, ініціатором законопроєкту № 4437 є Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на офіційному вебпорталі Верховної Ради.

Головним для розгляду проєкту закону визначено Комітет з питань антикорупційної політики.

Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту закону № 4437, законодавча ініціатива подана у зв'язку із визнанням Конституційним Судом неконституційним Указу Президента України № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України».

"Таким чином, існує необхідність внесення змін до деяких положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» з метою їх приведення у відповідність до Конституції України та врахування правових позицій Конституційного Суду України", - зазначається у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту нагадують, що неконституційними визнано положення закону, якими президент наділявся повноваженнями, що не передбачені Основним Законом, зокрема, в частині створення НАБУ і призначення на посаду директора НАБУ.

Автори документу зауважують, що неконституційні положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» втратять чинність через три місяці з дня ухвалення рішення КСУ, тобто з 17 грудня 2020 року, а тому є потреба законодавчого врегулювання цього питання.

Також зазначається, що законопроєкт № 4437 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на забезпечення гарантій незалежності НАБУ та його функціонування.

Проєктом пропонується внести зміни до статей 1 і 6 Закону України «Національне антикорупційне бюро України», якими: 1) визначити, що НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону; 2) встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення Директора НАБУ з посади за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 6 Закону; 3) визначити, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового директора в порядку, визначеному Законом «Про Національне антикорупційне бюро України», але не пізніше спливу строку його повноважень.

Уточнюється, що прийняття проєкту закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Як повідомлялось, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним Указ Президента № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України». А рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 Конституційний Суд визнав окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Основному Закону, та зобов’язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.

Наразі чинний закон про НАБУ передбачає, що парламент може прийняти рішення про звільнення директора Бюро лише за наявності певного переліку підстав, і таку пропозицію мають внести до Ради не менш як третина народних депутатів.