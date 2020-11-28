У Раді з’явився урядовий законопроєкт про звільнення директора НАБУ
Як повідомляє Укрінформ, ініціатором законопроєкту № 4437 є Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на офіційному вебпорталі Верховної Ради.
Головним для розгляду проєкту закону визначено Комітет з питань антикорупційної політики.
Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту закону № 4437, законодавча ініціатива подана у зв'язку із визнанням Конституційним Судом неконституційним Указу Президента України № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України».
"Таким чином, існує необхідність внесення змін до деяких положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» з метою їх приведення у відповідність до Конституції України та врахування правових позицій Конституційного Суду України", - зазначається у пояснювальній записці.
Автори законопроєкту нагадують, що неконституційними визнано положення закону, якими президент наділявся повноваженнями, що не передбачені Основним Законом, зокрема, в частині створення НАБУ і призначення на посаду директора НАБУ.
Автори документу зауважують, що неконституційні положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» втратять чинність через три місяці з дня ухвалення рішення КСУ, тобто з 17 грудня 2020 року, а тому є потреба законодавчого врегулювання цього питання.
Також зазначається, що законопроєкт № 4437 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на забезпечення гарантій незалежності НАБУ та його функціонування.
Проєктом пропонується внести зміни до статей 1 і 6 Закону України «Національне антикорупційне бюро України», якими: 1) визначити, що НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону; 2) встановити повноваження Верховної Ради приймати рішення про звільнення Директора НАБУ з посади за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 6 Закону; 3) визначити, що особа, призначена на посаду директора НАБУ, продовжує виконувати свої повноваження до моменту призначення нового директора в порядку, визначеному Законом «Про Національне антикорупційне бюро України», але не пізніше спливу строку його повноважень.
Уточнюється, що прийняття проєкту закону не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.
Як повідомлялось, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним Указ Президента № 218/2015 «Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України». А рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 Конституційний Суд визнав окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Основному Закону, та зобов’язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.
Наразі чинний закон про НАБУ передбачає, що парламент може прийняти рішення про звільнення директора Бюро лише за наявності певного переліку підстав, і таку пропозицію мають внести до Ради не менш як третина народних депутатів.