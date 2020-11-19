Після 16 грудня НАБУ продовжить роботу у штатному режимі — Ситник

Як передає Укрінформ, про це зазначив під час свого виступу на конференції “Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса” директор бюро Артем Ситник.

“Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі”, - сказав він. При цьому Ситник визнав, що деякі проблеми все-таки виникнуть. “У нас немає змоги переобрати у травні Раду громадського контролю, яка делегує своїх учасників до конкурсної комісії при НАБУ, бере участь у відборі персоналу бюро”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, КС визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

КС визнав невідповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.