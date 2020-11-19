Після 16 грудня НАБУ продовжить роботу у штатному режимі — Ситник
Як передає Укрінформ, про це зазначив під час свого виступу на конференції “Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса” директор бюро Артем Ситник.
“Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі”, - сказав він. При цьому Ситник визнав, що деякі проблеми все-таки виникнуть. “У нас немає змоги переобрати у травні Раду громадського контролю, яка делегує своїх учасників до конкурсної комісії при НАБУ, бере участь у відборі персоналу бюро”, - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, КС визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
КС визнав невідповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.
КС ухвалив рішення 16 вересня і відтермінував набуття його чинності на 3 місяці. За цей час Верховна Рада має внести зміни до закону.
Крім того, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.
Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.
Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року Президентом Петром Порошенком.
Наразі парламентарії планують розробити нову модель призначення керівників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, за якою голів цих відомств пропонується призначати Президенту за згодою Верховної Ради.