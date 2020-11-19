Президент гарантував послам G7, що Ситник залишиться на посаді очільника НАБУ

Про це він заявив під час відеозустрічі з послами країн G7 та Європейського Союзу за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та директора НАБУ Артема Ситника, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді», – заявив Президент.

У свою чергу Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією глави держави та ОП щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу.

За його словами, рішення КС нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно.

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Водночас в ОП проінформувала, що НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КС у майбутньому.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржили у КС указ п'ятого Президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КС визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.