Зеленський представив послам G7 кроки для виходу з конституційної кризи

Президент Володимир Зеленський представив послам країн G7 та ЄС шляхи виходу з конституційної кризи та заявив, що до кінця року має бути відновлена кримінальна відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях, повернені контрольні функції НАЗК і вирішене питання КСУ.

Про це він розповів під час відеозустрічі з дипломатами за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду", - проінформували в ОП.

Президент наголосив, що категорично не сприймає останні рішення КСУ.

«Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією», – сказав Зеленський послам.

Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів та відновити роботу системи електронного декларування.

Зеленський нагадав, що нещодавно з цього питання мав детальну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який запропонував експертизу комісії у цій складній ситуації.

Окремо Президент зауважив, що перед українською владою стоїть більш стратегічне завдання – реформа судової системи.

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«Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз – найкращий час для реалізації судової реформи», - підкреслив він.

Глава держави розповів, зокрема, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи при ОП, робота якої спрямована на реформування судової влади в Україні.

Також, за його словами, наразі проходять консультації з міжнародними партнерами щодо відповідних законодавчих ініціатив.

У свою чергу посли G7 наголосили, що підтримують зусилля Президента для реалізації судової реформи, яка є ключовим чинником для переходу України на новий рівень євроінтеграції.

Також, за інформацією пресслужба ОП, дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення КС.

"Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КСУ", - додали в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні ухвалене рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

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Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроєкт поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Фото: Офіс Президента