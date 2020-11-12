Судді КСУ у відставці просять Зеленського відкликати свій законопроєкт

Асоціація суддів Конституційного суду, до якої входять судді у відставці, просить президента Володимира Зеленського відкликати законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", а також посприяти у заповненні трьох вакантних посад суддів КС.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднене на сайті суду.

Зазначається, що члени Асоціації не поділяють реакцію окремих політиків, публічних службовців і громадських активістів на рішення від 27 жовтня, оскільки вони у своїх заявах спотворюють його зміст і створюють політичну напругу навколо суду.

"Такі посадовці внаслідок або низької кваліфікації, або навмисного спотворення суті Рішення №13-р/2020 штучно створюють політичну напругу навколо Конституційного суду, заявляючи, зокрема: "закрили реєстр е-декларацій", "оголосили про припинення перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття публічних посад", дозволили отримувати коштовні подарунки". Однак таке не випливає зі місту вказаного рішення", - йдеться в заяві.

Члени Асоціації вважають, що запропоновані законопроєкти суперечать Конституції. До таких документів Асоціація відносить законопроєкти №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" і № 4304 "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" і Кримінального кодексу України", у яких пропонується визнати згадане рішення суду "нікчемним", припинити повноваження суддів КС і відновити дію скасованих норм закону.

"Неприпустимими є і законопроекти, які спрямовані на блокування діяльності Конституційного суду шляхом непропорційного збільшення кворуму для правомочності засідань Конституційного суду, надмірне збільшення кількості голосів для ухвалення рішення та навіть взагалі позбавлення фінансування Конституційного суду", - йдеться в заяві.

Зазначається, що не лише ухвалення таких законів, але і внесення їх у парламент є посяганням на Конституцію.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроект поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.