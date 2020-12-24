Татаров каже, що гроші на заставу не збирає

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров висловив упевненість у тому, що доведе необґрунтованість пред’явленої йому підозри, і уточнив, що гроші на заставу не збирає.

Про це він повідомив журналістам після засідання у ВАКС, передає кореспондент Укрінформу.

«Ні, не знав (що засідання перенесуть – ред.). Я хотів, щоб був відкритий судовий розгляд. Якщо ви бачили, я анонсував сам запрошення на суд. Я ініціативно приходжу на всі процесуальні дії. І вважаю, що доведу, що підозра необґрунтована, що доказів моєї причетності до будь-чого немає, і відповідно, не буде підстав застосовувати будь-який запобіжний захід. Гроші ніякі я не збираю (на заставу – ред.). Ви ж бачили мою декларацію і бачили, скільки я там задекларував, і, відповідно, можете зробити висновки», - сказав заступник голови ОП.

У коментарях журналістам до судового засідання у ВАКС він уточнив, що наполягатиме на необхідності проведення судових розглядів, щоб усі докази були досліджені, і щоб суд надав незалежну якісну оцінку всім матеріалам органу досудового розслідування.

Водночас Татаров зазначив, що «Ситник не може бути керівником НАБУ».

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«Чому? Пояснюю: є рішення судів першої і апеляційної інстанцій, згідно з якими він визнаний корупціонером, і його ім’я внесено в реєстр корупціонерів НАЗК, і відповідно особа повинна була в перший же день після цього написати заяву про відставку…», - поінформував високопосадовець.

Окремо на запитання щодо того, чи виконує він наразі свої повноваження, Татаров уточнив, що працює заступником голови ОП, і його ніхто не звільняв.

«Відповідно, стосовно своїх повноважень я пропоную звернутися до пресслужби Офісу Президента, вони дадуть вам відповідний коментар… Для того, щоб не було конфлікту інтересів, було прийняте певне рішення, щоб я не комунікував з правоохоронними органами, зокрема, з Генпрокуратурою і НАБУ», - зазначив Татаров.

Як повідомлялося, у НАБУ заявили, що 23 грудня 2020 року заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

Зазначається, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покривом ночі: відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42 год.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.