У НАБУ забрали справу Татарова - керівник САП

У НАБУ забрали справу Татарова - керівник САП

Укрінформ
Справу щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова забрали з підслідності Національного антикорупційного бюро.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Всі дії робляться вночі... Вранці ми зайшли в ЄРДР і не бачимо (справи - ред.). У мене зараз і процесуальних повноважень немає. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини", - сказав він.

За словами Грищука, ситуація нагадує йому зміну групи прокурорів у цьому провадженні 1 грудня. "Зараз просто визначили іншу підслідність - і групи прокурорів немає", - зазначив він.

Грищук додав, що під час судового засідання з обрання Татарову запобіжного заходу, яке заплановане на 12.30 у ВАКС, прокурори клопотатимуть про відкладення розгляду цього клопотання для з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв Укрінформ, САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Олег Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

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Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня, редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

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