У НАБУ забрали справу Татарова - керівник САП

Справу щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова забрали з підслідності Національного антикорупційного бюро.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Всі дії робляться вночі... Вранці ми зайшли в ЄРДР і не бачимо (справи - ред.). У мене зараз і процесуальних повноважень немає. Зараз ми з'ясовуємо всі обставини", - сказав він.

За словами Грищука, ситуація нагадує йому зміну групи прокурорів у цьому провадженні 1 грудня. "Зараз просто визначили іншу підслідність - і групи прокурорів немає", - зазначив він.

Грищук додав, що під час судового засідання з обрання Татарову запобіжного заходу, яке заплановане на 12.30 у ВАКС, прокурори клопотатимуть про відкладення розгляду цього клопотання для з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв Укрінформ, САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Олег Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня, редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.