Татаров написав заяву про призупинення повноважень - ОП

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк повідомив у коментарі Укрінформу.

"Офіс Президента України неодноразово наголошував на своїй позиції: будь-які офіційні заяви повинні бути коректні і спиратися на відповідні процедури. У зв'язку з істотним суспільним резонансом і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його посадових обов'язків і передачу цих обов'язків іншій посадовій особі ", - заявив Подоляк.

За його словами, зроблено це, щоб не допустити конфлікту інтересів та не допустити будь-якого тиску на правоохоронні органи.

Разом з тим, радник голови ОП наголосив, що необхідно провести коректне і відкрите для суспільства дослідження всіх фактів, які лягли в основу озвученого Татарову обвинувачення.

"Безумовно, ми розуміємо всю складність і резонансність цієї справи. Проте, окремо слід наголосити, що озвучені публічно попередні обвинувачення стосуються періоду роботи Олега Татарова у приватному бізнесі. Задовго до призначення його на посаду у державній сфері ", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що Татаров воліє захищатися як приватна особа, без будь-якого прямого посадового зв'язку з Офісом Президента на період процесуальних дій.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу на затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови ОП про підозру.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

У понеділок, 21 грудня, Татаров повідомив, що відвідав Національне антикорупційне бюро, і заявив, що у справі періоду його адвокатську діяльність щодо парко-місця немає доказів.