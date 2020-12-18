Справа НАБУ проти Татарова стосується знижки на парковку - адвокат

Кримінальне провадження НАБУ стосовно заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив адвокат Татарова Олександр Кузьменко.

«Засобами масової інформації поширюються недостовірні відомості про предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні, за яким нібито сьогодні повідомили про підозру моєму клієнтові Олегу Татарову. Так, за повідомленнями ЗМІ, йдеться про справу «квартир для Нацгвардії». Насправді йдеться про фальсифікацію НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва», - йдеться в дописі адвоката.

Крім того, Кузьменко оприлюднив офіційне звернення до НАБУ, в якому інформується про готовність Татарова «прибути для проведення процесуальних дій у будь-який час в орган досудового розслідування».

Як повідомляв раніше Укрінформ, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що Татарову була підписана підозра. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови ОП про підозру.

Сам Татаров заявив, що доведе свою невинуватість.

Станом на вечір 18 грудня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу заявив, що зараз в ОП не мають інформації про те, що стосовно Олега Татарова проводилися якісь процесуальні або слідчі дії, а також, що йому належним чином вручили підозру.