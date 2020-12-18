Татаров каже, що санкцій на його затримання ніхто не давав

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявив, що санкції на його затримання "ніхто не давав".

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

“Інформація про нібито дачу санкції на моє затримання є брехнею. Ніхто таких санкцій нікому не давав”, - зазначив Татаров.

Як повідомлялося, 1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС, аби той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю ЗМІ підтвердив, що Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

Своєю чергою Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику глави ОП про підозру.

Сам Татаров заявив, що доведе свою невинуватість.