Татаров заявляє, що його не арештують у справі НАБУ

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров заявляє про неможливість свого арешту у справі, що розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Як передає Укрінформ, про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Директор НАБУ Ситник заявив, що ініціює мій арешт... Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу. І ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ", - заявив Татаров.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок, 22 грудня, Ситник заявив, що для Татарова проситимуть суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екс-керівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

При цьому у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу на затримання Татарова.

Ситник в інтерв'ю ЗМІ підтвердив, що Татарову було підписано підозру. Однак її не вручили через зміну всіх прокурорів у справі.

У свою чергу, Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

18 грудня стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Татарову про підозру.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не «квартир для Нацгвардії».

21 грудня Татаров повідомив, що відвідав Національне антикорупційне бюро, і заявив, що у справі періоду його адвокатської діяльністі щодо парко-місця немає доказів.

Радник очільника ОП Михайло Подоляк того ж дня розповів, що Татаров написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх службових обов'язків і їх передачу іншій посадовій особі.