НАБУ повідомило про підозру Татарову
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.
"18 грудня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру", - йдеться у повідомленні.
Посадовцю інкримінують порушення за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Слідство вважає, що вказана особа, у минулому — топпосадовець державної компанії «УкрБуд» — може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.
Заступник керівника Офісу Президента є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент».
Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук погодив повідомлення про підозру Татарову.
1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що екснародний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на Татарова у справі стосовно махінацій з квартирами для Нацгвардії.
Як стверджує журналіст з посиланням на свої "джерела", Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса з тим, щоб він фальсифікував експертизу на користь компанії.
Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.
У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ Артема Ситника щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.