НАБУ повідомило про підозру Татарову

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"18 грудня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру", - йдеться у повідомленні.

Посадовцю інкримінують порушення за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Слідство вважає, що вказана особа, у минулому — топпосадовець державної компанії «УкрБуд» — може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Заступник керівника Офісу Президента є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук погодив повідомлення про підозру Татарову.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що екснародний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні покази на Татарова у справі стосовно махінацій з квартирами для Нацгвардії.

Як стверджує журналіст з посиланням на свої "джерела", Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС Костянтина Дубоноса з тим, щоб він фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, однак суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

У свою чергу Татаров 12 грудня заявив, що подасть до суду на директора НАБУ Артема Ситника щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.