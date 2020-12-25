НАБУ відкрило провадження через втручання Венедіктової у справу Татарова

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу Президента Олега Татарова.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук в ефірі Hromadske.

За його словами, 3 грудня в ЄРДР внесене провадження «щодо втручання в роботу правоохоронних органів».

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру. Через це нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави ОП повідомили вже 18 грудня.

За словами Грищука, коли прокурор з колишньої групи прокурорів вже був у суді та мав клопотати про обрання запобіжного заходу для Татарова, у САП дізнались, що групу прокурорів змінили.

В Офісі генерального прокурора наразі не коментували рішення відкрити провадження щодо Венедіктової.

Нагадаємо: Офіс генерального прокурора пізно ввечері 23 грудня змінив підслідність справи Татарова, забравши її в Національного антикорупційного бюро і передавши Службі безпеки.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Сам же Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.