Зеленський: Венедіктова зараз показує, що бандитів спіймали більше

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наразі показує, що бандитів спіймали більше.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.

"Так, вона повинна прийти з результатами. Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутчиків" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять наче про Єрмака (керівника ОП Андрія Єрмака - ред., тому не дуже цікаво", - прокоментував глава держави свої попередні заяви, що Венедіктова має до кінця року показати результат роботи.

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Водночас із питаннями щодо справи проти п'ятого Президента України Петра Порошенка Зеленський порадив звертатися до правоохоронних органів і запевнив, що не має права питати у генпрокурора про це.

"Вона сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити. Це її завдання. Хоча зрозумійте, що у неї немає всіх можливостей. Все попереду, все обовʼязково буде", - сказав Президент.

Водночас він нагадав, що у справі про авіакатастрофу військового літака Ан-26 на Харківщині вже є три підозри військовопосадовцям, які входять до топвійськових країни, триває слідство.

"Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка", - додав Зеленський.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ Президент Володимир Зеленський зазначав, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова має показати результати своєї роботи до кінця року.

Нещодавно прессекретар глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський оцінить діяльність генпрокурора після її звіту про роботу за 2020 рік.