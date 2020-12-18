Президент про авіакатастрофу під Харковом: Справу не вдасться зам'яти

Президент Володимир Зеленський запевнив, що справу із розслідуванням причин авіакатастрофи літака Ан-26 на Харківщині зам'яти не вдасться, адже слідство суттєво просунулося вперед.

Про це він заявив у влозі, оприлюдненому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Щодо важкої теми, вересневої катастрофи Ан-26, де загинули наші курсанти і льотчики. Цю справу не вдасться зам'яти, спустити на гальмах, і ніхто не уникне відповідальності", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що слідство у цій справі суттєво просунулося вперед, уже є перші результати.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

Урядова комісія проводила роботу з технічного розслідування катастрофи.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня на брифінгу заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.