Катастрофа Ан-26 під Чугуєвим: підозру оголосили трьом офіцерам

ДБР оголосило підозри у справі щодо катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, яка сталася 25 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомили на брифінгу начальник відділу ГСУ ДБР Вадим Приймачок і заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик.

"Ми повідомили про підозру керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України, чиє недбальство до своїх посадових обов'язків призвело до трагедії", - сказав Приймачок.

Водночас, за словами Сергія Личика, троє осіб, яким у справі про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області оголошені підозри, наразі не затримані.

«Ці особи не є затриманими, і питання того, що вони не затримані, обумовлюється вимогами виключно Кримінального процесуального кодексу. Затримати (цих осіб – ред.) на даний час, з огляду на норми КПК, ми не можемо», - сказав Личик.

За його словами, експертизи встановили, що порушення правил польотів, їх підготовки, а також експлуатації літальних апаратів мали системний характер. Тому оголошені підозри є лише першим етапом у розслідуванні цієї справи, зазначив посадовець.

Водночас він не уточнив, які запобіжні заходи вимагатимуть для цих осіб на засіданнях у судах.

Командувачем Повітряних сил ЗСУ є генерал-полковник Сергій Дроздов.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Вижив лише курсант В'ячеслав Золочевський.

Указом Президента загиблих військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

Після авіакатастрофи була створена урядова комісія, яка проводила роботу з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26Ш.

23 жовтня її очільник віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновком комісії, причиною катастрофи стали технічні несправності, на які наклався людський фактор, а також "системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".