Наступного тижня сім'ям загиблих в катастрофі Ан-26 перерахують 28 мільйонів — Шмигаль

Наступного тижня військові комісаріати перерахують 28 мільйонів гривень сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака АН-26Ш.

Як передає Укрінформ, про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

“Також перші кошти вже перераховані Міністерством оборони для виплат сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака АН-26Ш. Вже наступного тижня військові комісаріати перерахують 28 млн грн на рахунки одержувачів допомоги”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі розслідування катастрофи триває, працює урядова комісія. “Результати мають бути подані Міноборони до 25 листопада”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль поінформував, що кожна родина загиблих отримає близько 1,5 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».