Курсант, який вижив під час катастрофи Ан-26, продовжить навчання у виші

Двадцятирічний курсант В’ячеслав Золочевський, який вцілів під час катастрофи Ан-26Ш, вирішив продовжувати навчання в авіаційному виші.

Про це, як передає Укрінформ, курсант розповів кореспонденту інформаційного агентства АрміяInform.

15 жовтня курсант отримав медаль «За військову службу Україні», присвоєну відповідним указом Президента.

«У госпіталі я отримав необхідну допомогу, фізичну, моральну. В мене буде реабілітаційний період, буду відновлюватись. Після цього я повертаюсь до служби. Буду наздоганяти програму», - сказав хлопець.

Золочевський також подякував лікарям, військовим, друзям, які його навідували, і взагалі усім, хто за нього хвилювався. «Ще хочу сказати, що вшановую всіх загиблих хлопців», - сказав курсант.

Як розповів начальник регіонального відділення АрміяInform Віталій Саранцев, реабілітацію, на яку відводять місяць, курсант проходитиме, перебуваючи вдома, наразі хлопця готують до виписки зі шпиталю.

Курсант має отримати грошову виплату, суму якої визначить військово-лікарська комісія.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».