Катастрофа літака ЗСУ з курсантами: відомо про 25 загиблих

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Попередньо, 25 загиблих.

Укрінформ стежить, як розгортаються події:

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00:41 На борту літака Збройних Сил Ан-26, який зазнав катастрофу на Харківщині, перебували 27 осіб, одного із курсантів не було допущено до польоту, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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00.20 Пілот літака, що впав під Харковом, незадовго до катастрофи повідомляв про відмову двигуна. Про це під час брифінг на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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00.07 За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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25 вересня

23.44 Один з постраждалих в авіакатастрофі під Харковом має 90% опіків. Про це сказав на брифінгу на місці трагедії голова Харківської ОДА Олексій Кучер. "27 людей, за останніми даними, були на борту. Знайшли 22 тіла. Двоє постраждалих у медзакладах", - розповів він.

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23.37 Причини авіакатастрофи літака Збройних Сил Ан-26 на Харківщині стануть предметом ретельного розслідування. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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23.23 На борту літака, що розбився під Харковом, перебували курсанти другого та четвертого курсів. Про це під час брифінгу заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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23.15 На місці авіакатастрофи літака ЗСУ на Харківщині провело брифінг керівництво ЗСУ.

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22.52 Держкомісію з розслідування обставин падіння літака АН-26 в п'ятницю під Харковом очолить віцепрем'єр Олег Уруський. Про це у своєму Телеграм написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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22.38 Стан одного постраждалого в авіакатастрофі під Харковом, яка сталася 25 вересня ввечері, критичний. Про це у своєму Телеграмі написав голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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22.29 Президент Володимир Зеленський заявив, що у суботу прибуде на Харківщину, де ввечері 25 вересня розбився військовий літак з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил.

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22.22 Для з'ясування обставин і причин катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб, створюється державна комісія. Про це йдеться у дописі на сторінці Офісу Президента у Фейсбуці.

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22.00 Наразі відомо про 20 загиблих і двох постраждалих. Про це, як передає Укрінформ, повідомив відділ комунікації поліції Харківщини.

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21.39 На Харківщині, в Чугуївському районі, впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних Сил ЗС України.