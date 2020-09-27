Канада пропонує Україні допомогу після катастрофи літака ЗСУ

Уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поговорив із моїм українським колегою Дмитром Кулебою та від імені Канади висловив співчуття у зв’язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох молодих життів. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи”, - зазначив Шампань.

Читайте також: У родичів загиблих в авіакатастрофі під Харковом завтра почнуть брати зразки ДНК

Він пообіцяв, що Канада “завжди підтримуватиме народ України”.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.