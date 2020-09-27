Канада пропонує Україні допомогу після катастрофи літака ЗСУ

Канада пропонує Україні допомогу після катастрофи літака ЗСУ

Укрінформ
Уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поговорив із моїм українським колегою Дмитром Кулебою та від імені Канади висловив співчуття у зв’язку з катастрофою військового літака й трагічною втратою багатьох молодих життів. Я також запропонував будь-яку допомогу, що Україна може потребувати у ці складні часи”, - зазначив Шампань.

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Він пообіцяв, що Канада “завжди підтримуватиме народ України”.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.

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