На Харківщині 26 вересня оголосили Днем жалоби

В Харківській області 26 вересня оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження, розміщене на сайті Харківської облдержадміністрації, видав голова ХОДА Олексій Кучер.

“Оголосити у Харківській області 26 вересня 2020 року Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26. У День жалоби на всій території області приспустити Державний Прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій та розмістити на ньому траурну стрічку. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити аналогічні заходи”, - йдеться в розпорядженні.

26 вересня рекомендовано скасувати проведення розважальних заходів та спортивних змагань, керівникам телеканалів та радіостанцій пропонується внести відповідні зміни до програм передач.

Як повідомлялося, 25 вересня о 20.50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км від військового аеропорту сталося падіння літака Ан-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим займанням.

У літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба - 28 осіб. З них 7 - офіцерів та 21 курсант. Політ здійснювався в рамках освітньої програми.

"Знайдено 22 тіла, 2 людини вижили, один з них перебуває у вкрай важкому стані, 1 - в задовільному", - повідомив глава ХОДА Олексій Кучер, який знаходиться на місці катастрофи літака.

Зараз на місці працює оперативний штаб, причини катастрофи належить встановити слідству.

"За тією інформацією, яку я отримав, було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун, але для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім, незрозуміло. Це буде встановлювати слідство", - сказав голова ХОДА.