Зеленський відвідав у лікарні курсанта, який вижив у катастрофі літака Ан-26

Президент Володимир Зеленський у Харкові відвідав у лікарні курсанта В’ячеслава Золочевського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва, та поспілкувався з його мамою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент відвідав курсанта у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Начальник Центру Едуард Хорошун зауважив, що стан постраждалого - середньої тяжкості, військовий перебуває у свідомості.

У свою чергу курсант розповів Зеленському, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

«Ми бажаємо тобі якнайшвидшого одужання», – сказав Зеленський, звертаючись до пораненого.

Також глава держави поспілкувався з матір'ю курсанта Іриною та висловив їй слова підтримки.

В ОП запевнили, що в разі потреби їм буде надана вся необхідна допомога.

У той же час в дописі на Фейсбук Президент розповів, що В'ячеслав Золочевський після падіння літака намагався врятувати побратима.

"20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими. Вогонь, знищений літак, темрява й тіла навколо. Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці. Це героїзм посеред поля смерті", - зазначив Президент.

Глава держави переконаний, що цей другий шанс був подарований В'ячеславу недарма, та запевнив, що Україна пишається ним."Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі", - побажав Зеленський.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.