Зеленський доручив «поставити на паузу» навчальні польоти Ан-26 та їх аналогів

Президент Володимир Зеленський доручив заборонити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів у Збройних силах на час розслідування авіакатастрофи на Харківщині.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Президент дав доручення заборонити навчальні польоти літаків Ан та їх аналогів. Дане доручення адресую міністру оборони: встановити заборону на час проведення розслідування і з'ясування причин навчальних польотів літаків Ан-26 ЗСУ", - зазначив Шмигаль.

Також він доручив відсторонити на час проведення розслідування осіб, відповідальних за організацію навчальних польотів.

Зеленський очікує від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки", – зазначив Президент.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

25 осіб загинули на місці катастрофи, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

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За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

В Україні 26 вересня оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі.

Фото: ОП