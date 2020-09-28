Розшифровку “чорних скриньок” Ан-26 проводять у Харкові – Кучер

Про це журналістам 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

«Так. У Харкові», - сказав він, відповідаючи на запитання, де проводиться розшифровка записів бортових самописців.

«На сьогоднішній день повідомлено, що самописці знаходяться в задовільному стані, що з ними почали працювати слідчі органи. І найближчим часом вони в межах експертиз все ж таки дослідять інформацію, яка там міститься. Я думаю, після того, як слідчий дозволить озвучити інформацію, яка є таємницею досудового розслідування, ми зможемо вже дискутувати, обговорювати та аналізувати (причини авіакатастрофи)», - додав Кучер.

Також він зазначив, що 29 вересня до Харкова у зв’язку зі слідством по авіакатастрофі приїде віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський, який очолює відповідну державну комісію.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи до купи.