ДНК-експертизи загиблих в катастрофі Ан-26 обіцяють провести за два тижні – Кучер
Про це 28 вересня сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Експертизи ДНК призначені по всім загиблим, це 25 експертиз. Зразки відібрані від усіх родичів. У нас вчора було відібрано у 15-ти родин і сьогодні ще у 10-ти. Декілька сімей, враховуючи емоційний стан, станом на вчора не надавали зразки. Сьогодні питання врегульовано. Всі зразки, які необхідні для проведення експертиз, всі є в органу досудового розслідування і в експертів», — сказав Кучер.
Він також додав, що очікується, проведення експертиз у скороченому режимі – терміном до 14 днів. Робитимуть дослідження, за словами Кучера, в Харкові. Назву установи не вказують.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.