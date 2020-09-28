ДНК-експертизи загиблих в катастрофі Ан-26 обіцяють провести за два тижні – Кучер

ДНК-експертизи загиблих в авіакатастрофі під Харковом 25 вересня слідству обіцяють провести в скорочені терміни, за два тижні.

Про це 28 вересня сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Експертизи ДНК призначені по всім загиблим, це 25 експертиз. Зразки відібрані від усіх родичів. У нас вчора було відібрано у 15-ти родин і сьогодні ще у 10-ти. Декілька сімей, враховуючи емоційний стан, станом на вчора не надавали зразки. Сьогодні питання врегульовано. Всі зразки, які необхідні для проведення експертиз, всі є в органу досудового розслідування і в експертів», — сказав Кучер.

Він також додав, що очікується, проведення експертиз у скороченому режимі – терміном до 14 днів. Робитимуть дослідження, за словами Кучера, в Харкові. Назву установи не вказують.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.