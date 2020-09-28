Таран доповів на нараді в ОП про розшифровку "чорних скриньок" Ан-26

Розшифровка бортових самописців військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, триває.

До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу, заявив міністр оборони Андрій Таран на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Триває розшифровка бортових самописців літака, який зазнав катастрофи. До Державного бюро розслідувань направлені плівки із записами голосів екіпажу”, - цитує міністра ОП.

Крім того, за словами Тарана, надається психологічна допомога родичам загиблих.

Також він нагадав, що до завершення розслідування авіакатастрофи заборонено використання літаків Ан-26.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.