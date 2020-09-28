Зеленський квапить з виплатами родичам загиблих у катастрофі Ан-26

Президент Володимир Зеленський наполягає на спрощенні бюрократичних процедур та пришвидшенні виплати матеріальної допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині.

Про це він заявив під час селекторної наради за участю представників Кабінету Міністрів та правоохоронних органів, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Потрібно зробити все необхідне, щоб спростити бюрократичні процедури. Ці виплати мають бути терміновими. Є закон про соціальний і правовий захист військових та членів їхніх сімей, яким передбачено порядок таких виплат», – сказав Зеленський.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у Міністерства оборони є достатні кошти для здійснення цих виплат.

Він нагадав, що кожна родина загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн.

Глава уряду проінформував, що виплати мають відбутися впродовж наступних трьох тижнів, коли проводитиметься ДНК-експертиза тіл загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

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На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

Фото: ОП