Сім'ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині виділять по 1,5 мільйона допомоги

Сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил на Харківщині виділять по 1,5 млн грн допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

"Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців. Розмір виплат складає 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 млн 576 тис. грн на кожного", - сказав він.

Посадовець додав, що виплати буде здійснено за рахунок фондів Міноборони.

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Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.