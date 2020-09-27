На місці катастрофи літака ЗСУ розгорнули пункт психологічного забезпечення
Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.
У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.
Працюють, зокрема, 8 співробітників лабораторії екстримальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.
Ними створено "місце скорботи", куди усі бажаючі можуть покласти квіти, вшановуючи пам'ять загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.
Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.
Фото: ДСНС