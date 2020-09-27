На місці катастрофи літака ЗСУ розгорнули пункт психологічного забезпечення

На місці авіаційної катастрофи у Харківській області розгорнуто пункт психологічного забезпечення.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

Працюють, зокрема, 8 співробітників лабораторії екстримальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.

Ними створено "місце скорботи", куди усі бажаючі можуть покласти квіти, вшановуючи пам'ять загиблих.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки.

Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.

Фото: ДСНС