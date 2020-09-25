На місці катастрофи літака ЗСУ — брифінг
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Укрінформ
На місці авіакатастрофи літака ЗСУ на Харківщині триває брифінг керівництва ЗСУ.
Трансляцію веде голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який перебуває на місці трагедії, передає Укрінформ.
Як повідомляв Укрінформ, пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба ЗС України.