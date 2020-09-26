У літаку, що впав під Чугуєвом, перебували люди з 11 областей – ОДА

У військовому літаку Ан-26, що впав під Чугуєвом на Харківщини, перебували люди з 11 областей.

Про це під час брифінгу на місці трагедії сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Укрінформ.

«У літаку перебували люди з 11 областей. Ті хлопці, які вижили: у вкрай важкому стані, дуже критичному, знаходиться львів’янин, і з Харківської області хлопець – не у критичному стані, в шпиталі мене вночі запевнили, що життю немає загрози, але психологічний стан…», - повідомив Кучер.

Він також додав, що йому відомо, що о 20:44 літак виходив на зв'язок, а буквально за хвилину впав.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

Своєю чергою заступник міністра МВС Антон Геращенко поінформував в ефірі одного з телеканалів, що «вже знайдено 23 тіла загиблих, двоє людей вижило, ще двох ми шукаємо».

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.