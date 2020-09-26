Країни Європи висловили співчуття у зв'язку з катастрофою літака Ан-26

Представники семи країн Європи і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою військового літака Ан-26 у Харківській області.

Як передає Укрінформ, дипломати висловили свої співчуття у Твіттері.

Згідно з твіттер-акаунтом міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, до України, зокрема до родин і близьких загиблих в авіакатастрофі, звернулися Молдова, Латвія, Туреччина, Швеція, Болгарія, Албанія та Польща.

Крім того, співчуття висловив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель: «Щойно дізнався про трагічну авіакатастрофу сьогодні ввечері в Чугуєві, Україна. Мої думки з сім'ями і друзями тих, хто загинув. Мої співчуття від імені ЄС президенту Зеленському, міністру Кулебі і міністру Тарану», - написав він у Твіттері.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Відомо поки що про 25 загиблих.

За даними секретаря РНБО Олексія Данилова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 відкрито кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У Харківській області 26 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.