На Харківщині почала роботу комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26

Державна комісія з розслідування причин катастрофи військового літака Ан-26 розпочала свою роботу на Харківщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Фейсбук.

За його словами, на місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли: віцепрем'єр Олег Уруський, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр МВС Арсен Аваков та голова ДСНС Микола Чечоткін.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 26 вересня, на місці авіакатастрофи у Харківській області від ДСНС залучено 62 особи та 10 одиниць техніки. Також працюють психологи.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок падіння Ан-26 попередньо загинули 25 осіб. Ще двох людей у важкому стані доставили до лікарні.

Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.