Один з постраждалих в авіакатастрофі під Харковом має 90% опіків тіла

Один з постраждалих в авіакатастрофі під Харковом має 90% опіків.

Про це сказав на брифінгу на місці трагедії голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє Укрінформ.

"27 людей, за останніми даними, були на борту. Знайшли 22 тіла. Двоє постраждалих у медзакладах — один у критичному стані, опіки 90% тіла, другий — фізично у задовільному стані, психо-емоційний стан — зрозуміло який, — сказав Кучер.

Нагадаємо: раніше пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ поінформувала, що при заході на посадку впав літак Ан-26 (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба ЗС України.