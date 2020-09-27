Рятувальники завершили пошукові роботи на місці падіння АН-26 на Харківщині

Підрозділи ДСНС завершили роботи на місці падіння літака з курсантами у Харківській області.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє ДСНС.

Зазначається, що проводяться слідчі дії. Від ДСНС залучалося 70 чол. о/с та 10 од. техніки.

25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України, з подальшим загоранням. О 21:53 пожежу літака ліквідовано.

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Всього на борту перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів). Внаслідок катастрофи 25 вересня загинуло 25 осіб, 1 особа 26 вересня померла у лікарні та 1 особа травмована (перебуває у лікарні).

Протягом 26 вересня підрозділами ДСНС проводились роботи з пошуку тіл загиблих, розрізанню елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих.