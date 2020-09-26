Катастрофа Ан-26: університет Повітряних сил опублікував банківські реквізити для допомоги родинам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Повітряних сил у Фейсбук.
"Телефонують люди з усіх куточків України й висловлюють співчуття сім’ям та родинам загиблих і хочуть підтримати їх у нелегку годину. У ХНУПСі визначили людину, на чию картку можна перерахувати кошти", - зазначили в командуванні Повітряних сил.
Водночас на сайті університету офіційно опубліковані дані банківської картки та номер телефону контрактної особи, до якої можна звертатися для надання допомоги.
Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.
За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).