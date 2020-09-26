Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку жителі міста несуть квіти та лампадки до головного корпусу вишу, що у центрі міста. Поряд з квітами та лампадками біля входу до навчального закладу вже з'явилися плакати с написами "Нехай земля буде небом для них", "Пілоти не вмирають, вони йдуть у вічний політ і назавжди залишаються у небі".

Люди чекають на зустріч з керівництвом вишу, щоб висловити співчуття. З рук в руки передають смартфони, де на ресурсі одного з телеканалів розміщені фото загиблих.

До університету Повітряних сил у Харкові несуть квіти / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

25 осіб загинули на місці катастрофи, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. Він доручив створити державну комісію для розслідування причин катастрофи Ан-26.

В Україні 26 вересня оголошено днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі.