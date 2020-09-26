Камера відеоспостереження зафіксувала момент падіння Ан-26 - Геращенко

Камера відеоспостереження зафіксувала останні секунди польоту Ан -26 Збройних сил України з курсантами Харківського Національного університету Повітряних сил на борту.

Як передає Укрінформ, відеозапис з падінням літака розмістив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на Фейсбуці.

За його словами, ця камера відеоспостереження встановлена ​​на одному з висотних будинків у місті Чугуєві.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних з життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 відкрито кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 26 вересня прийняв рішення про виділення разової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 1 млн 576 тис. грн на кожного загиблого.