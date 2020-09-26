З уламків літака Ан-26 дістали бортові самописці - ОДА

Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

«Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд - хвилину перед падінням з керуючим пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки», - сказав керівник регіону.

Він сподівається, що вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано.

Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.